L’ Hollywood Reporter annuncia una grossa novità sul nuovoscritto da, regista di Auguri per la tua morte

Sarà infatti Will Eubank, regista di Underwater con Kristen Stewart, a dirigere quello che è stato descritto come “una inaspettata riorganizzazione” del franchise.

Ricordiamo che Jason Blum della Blumhouse e Oren Peli torneranno come produttori mentre Steven Schneider sarà produttore esecutivo. Assieme a lui anche lo stesso Landon.

Per il momento la trama è sotto chiave, ma a quanto pare il film tornerà a usare l’espediente found footage.

Al momento la data d’uscita è segnata “a matita” per il 4 marzo 2022.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.

Oltre ad Underwater, William Eubank ha diretto anche Love e The Signal.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo reboot di Paranormal Activity? Qual è il capitolo del franchise che avete apprezzato di più? Ditecelo nei commenti!