Il protagonista è Sam (Jandreau), un affascinante agente immobiliare di una piccola comunità montana che però si scopre essere un folle alcolizzato con un oscuro segreto. Spacey interpreta uno straniero “carismatico” che compare dal nulla ed è sotto il comando del suo potente e minaccioso capo, Mr. Lock.

Saranno due i film con Kevin Spacey presentati al Marché di Cannes nei prossimi giorni per le vendite dei diritti di distribuzione internazionali. Il primo, ne abbiamo già parlato, è 1242 – Gateway to the West , le cui riprese si terranno prossimamente. Il secondo è già stato girato e si mostra ora in una prima immagine: è un thriller e si chiama, con una tagline: “Il colpevole paga sempre”. Alla regia Michael Zaiko Hall, nel cast anche Rebecca De Mornay, Jet Jandreau e Jake Weber.

L’ultimo film con Kevin Spacey nel cast in un ruolo significativo risale al 2018, Billionaire Boys Club. Nel 2021 è comparso nel film di Franco Nero L’uomo che disegnò Dio. Spacey, lo ricordiamo, è caduto in disgrazia alla fine del 2017, quando è stato accusato di molestie da una ventina di persone ed è stato rimosso dal cast di House of Cards e dalla direzione artistica del teatro Old Vic. Nel corso degli anni sono state intentate varie cause verso di lui, diverse delle quali sono state poi interrotte.

Fonte: Deadline