Gli sceneggiatori e produttori Rick Jaffa e Amanda Silver hanno parlato di Il regno del pianeta delle scimmie e nello specifico delle loro ambizioni per la saga.

Nel corso della conversazione è emerso che la produzione avrebbe in mente altri due sequel, ma che nei piani iniziali la saga doveva essere ben nove film:

JAFFA: Con Il regno, crediamo di aver spianato la strada ad almeno due film con questi personaggi, ma vedremo. Molto dipende dalla reazione del pubblico.

SILVER: Quando hai avuto questa idea per la saga, avevi in mente nove film. All’epoca pensammo: “È un’ambizione folle“, ma eccoci a quattro film.

JAFFA: Ne avevo in mente nove, sì, non so se ce la faremo. Lo adorerei. Ne ho parlato con non solo con Wes, [lo sceneggiatore] Josh [Friedman] e [il produttore] Joe Hartwick Jr., ma anche con Steve Asbell e Scott Aversano dei 20th Century Studios su dove potrebbero andare a parare i prossimi film.

SILVER: È davvero interessante lavorare a una saga che è così pacatamente sovversiva e ha qualcosa da dire, ponendo delle domande ben precise.

JAFFA: C’è spazio per due specie intelligenti?