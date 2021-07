In una recente intervista con l’ Express ha parlato die nello specifico del motivo per cuidovrebbe avere un’altra possibilità di interpretare

L’interprete dell’ufficiale Theodore Groves ha spiegato che la “reputazione distrutta” di Depp potrebbe impedirgli di comparire troppo a lungo nel film, ma è convinto che Jack Sparrow debba tornare:

Credo che per Pirati 6, in un mondo ideale, tutti i personaggi di cui il pubblico si è innamorato dovrebbe tornare per chiudere in modo dignitoso. Alla fine tutto dipende dalla storia, ma se Jack Sparrow non è la chiave di un franchise multi-miliardario, non sarebbe come immaginare lo Star Trek originale senza il capitano Kirk?