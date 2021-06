Le ultime due creazioni targate, Soul di Pete Docter e Luca di Enrico Casarosa, hanno debuttato, come noto, in streaming grauito su Disney+. Niente accesso VIP, niente contemporaneità sala e streaming a pagamento come avvenuto con raya e l’ultimo drago o Crudelia.

La questione, come vi avevamo raccontato alla fine di marzo, aveva creato non pochi malumori fra i dipendenti di una controllata della Disney che tanti capolavori ha portato in sala e tante soddisfazioni alla major di Topolino. Le indiscrezioni, che potete leggere qui, arrivavano grazie a Matthew Belloni, ex direttore editoriale dell’Hollywood Reporter e avvocato specializzato in questioni di entertainment.

In un articolo di Insider viene segnalato che tutto dovrebbe rientrare nei canoni della normalità – ergo dell’esclusività della distribuzione in sala – con Turning Red, progetto annunciato dalla Pixar a margine dell’Investor Day della Disney dello scorso dicembre. Diretto da Domee Shi (regista del corto Bao), il film racconta la storia di Mei, una adolescente che quando si agita troppo… diventa un panda rosso gigante. Il film dovrebbe uscire l’11 marzo del 2022. Vi terremo aggiornati.

Luca, il nuovo film della Pixar, è arrivato oggi su Disney+.

