Nel corso di una lunga intervista con THR, Luke Kang, presidente della divisione Asia Pacifica della Disney, ha parlato delle strategie attuaTe dalla major per lo streaming in Asia e dell’impatto che queste iniziative stanno avendo su Hollywood.

Kang ha parlato delle produzioni in Corea e di una “corsa verso l’oro”:

Al momento c’è una febbre condivisa. Tutti vogliono un pezzo di contenuti coreani. Non è una novità che siano popolari nell’Asia Pacifica, ma è una novità il fatto che adesso siano popolari in tutto il mondo. Ma ci sono dei limiti, non parliamo di un’azienda gigantesca che può produrre successi senza sosta. […] Noi magari non produciamo lo stesso volume dei nostri concorrenti, ma parlando di proporzioni e di risonanza dei nostri progetti, siamo praticamente in cima. Una famiglia in fuga (Moving) ha avuto il budget per episodio più alto di tutte le serie coreane, che è stato giustificato dal suo successo. E nel nostro calendario ci sono alcuni dei nomi più celebri dell’intrattenimento coreano.

Ha poi parlato del mercato cinese, che da pochi anni si è chiuso quasi completamente a Hollywood:

In generale, ha concluso:

Per molto tempo ci siamo chiesti: “Che effetto hanno i contenuti di Hollywood in Asia?”. Ora siamo nel periodo in cui ci chiediamo: “Che effetto hanno i contenuti asiatici in Occidente?”. Siamo in un’era ben diversa per lo streaming, ed è emozionante, non solo per la Disney, ma per tutte le comunità creative di questa nazione.