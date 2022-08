Prey: l’attore del Predator ha sempre voluto interpretare un’altra icona del cinema horror

EW ha incontrato Dane DiLiegro per parlare di Prey, il nuovo prequel di Predator che è arrivato in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo oggi 5 agosto 2022.

L’interprete dell’antagonista della pellicola nel corso della chiacchierata ha svelato di aver sempre voluto interpretare un’altra icona del cinema horror:

Mi sono ritirato dal basket tre anni fa e mi sono trasferito a Los Angeles per iniziare a recitare. Avevo due personaggi in mente che volevo interpretare: uno era Predator, l’altro Jason Voorhees di Venerdì 13. Ancora oggi non riesco a credere di aver avuto l’occasione di interpretare Predator. Non riesco a crederci.