Prey, il regista spiega come Mad Max: Fury Road ha influenzato il film

È da oggi disponibile in streaming su Disney Plus, all’interno della sezione Star, Prey, il prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg.

La pellicola è stata accolta in maniera molto positiva dalla critica anche per la portata decisamente cinematografica che possiede tanto che, in un’intervista di qualche giorno fa, il regista ha dovuto esprimere il suo parere sulla decisione presa dalla Disney di portarla direttamente in streaming e non al cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Sempre dal press tour di Prey, Dan Trachtenberg ha spiegato come il suo lungometraggio sia stato influenzato dall’acclamato Mad Max: Fury Road di George Miller:

Ci sono state molte cose che mi hanno portato alla regia di questo film. Sono stato molto ispirato da Mad Max: Fury Road specie per come è riuscito a lanciare questo guanto di sfida al motto di “Puoi girare un film che è azione dall’inizio alla fine che finisce comunque per essere un film grandioso”. Una sfida che mi attirava. Sarei stato in grado anche io di girare un film raccontato principalmente tramite l’azione che ha comunque un certo lato emozionale? Ho pensato che magari avrei potuto prendere il motore di un film sportivo, iniettarlo in questo progetto e ottenere il quantitativo di cuore che serviva. E al posto di vedere un’altra storia di personaggi che dovevano sopravvivere contro gli elementi, volevo rispondere al cosa sarebbe accaduto se fossero stati messi di fronte al più formidabile dei rivali. Al centro di questo film ci sono tutti questi elementi.

La pellicola sarà in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

Trovate tutte le informazioni su Prey nella nostra scheda del film.

