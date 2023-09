Durante una chiacchierata con Comicbook, Dan Trachtenberg ha parlato delle sue ambizioni per il sequel di Prey e delle trappole in cui non vuole cadere.

Il seguito non è ancora assicurato al 100%, ma il regista ha spiegato di avere le idee chiare:

Quando penso ai sequel, la cosa principale di cui abbiamo discusso e di cui continueremo a discutere è che cosa possiamo fare che sia speciale, che non sia mai stata fatta. Non solo per la saga di Predator, ma per questo tipo di genere in particolare. Si può ancora fare qualcosa di fico?

Ha poi aggiunto:

Una cosa che dico spesso in fase di sviluppo è di assicurarci che solo in questo film si vedano certe cose e certe scene. Non voglio scene che potrebbero tranquillamente trovarsi in altri film di Predator, o in un film Marvel o Star Wars. Voglio scene uniche espressamente per questo film.

