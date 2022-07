Prey: il regista preannuncia altri film di Predator

Mancano ancora diverse settimane all’arrivo di Prey, il nuovo prequel di Predator dal 5 agosto su Disney+, eppure già si parla di sequel.

In un’intervista con Time Out, il regista ha spiegato di avere già diverse idee per il futuro:

Ci sono tante idee emozionanti su quale potrebbe essere il futuro del franchise. Le cose che mi elettrizzano di più sono quelle più coraggiose e credo che ci sia abbastanza spazio per fare cose mai viste prima.

Cosa ne pensate? Che ne dite di Prey, il nuovo film di Predator? Diteci la vostra nei commenti qua sotto se avete un abbonamento a Badtaste+!