Prey: per il regista i fan non hanno ancora preso in considerazione le idee migliori per il sequel

Il successo ottenuto da Prey, nuovo capitolo del franchise di Predator (LEGGI LA RECENSIONE) ha reso inevitabili le speculazioni su un possibile sequel, suggerito in particolare dai titoli di coda animati del film. Il regista Dan Trachtenberg, che aveva già toccato l’argomento (tutti i dettagli in questo articolo) è stato di recente ospite del podcasat Radio One’s Screen Time, dove ha suggerito che, tra le tante idee proposte dai fan per un seguito, non ci siano ancora quelle migliori.

Ecco le sue parole:

Mi piacerebbe essere coinvolto, e penso che ci siano diverse cose davvero interessanti da fare, e sarebbe interessante imbarcarsi in alcune cose diverse, piuttosto che… E penso che alcune delle idee più eccitanti siano quelle che la gente non sta prendendo in considerazione. Così come questo film è stato una sorta di “Non posso credere che non l’abbiano ancora fatto”, ci sono altre idee là fuori, per me, che sono: “Oh, non l’hanno ancora fatto. Potrebbe essere una figata”. Quindi, sì. […] Quel momento [di ispirazione] potrebbe essere già stato vissuto.

Vi ricordiamo che trovate tutte le informazioni su Prey nella nostra scheda del film.

La pellicola è disponibile in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022. Nel cast troviamo Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope e Dane DiLiegro nei panni del Predator.

