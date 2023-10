L’anno scorso, dopo l’uscita di Prey, il prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg e arrivato in streaming esclusivo su Disney Plus, abbiamo parlato di come il film avesse un deciso collegamento con Predator 2 che si presenta sotto forma di una pistola (ECCO TUTI I DETTAGLI).

In vista dell’imminente uscita del film su supporto fisico, il regista di Prey è tornato a parlare di questo gustoso richiamo interno alla saga.

Quando gli viene chiesto se sia un elemento che ha voluto inserire di nascosto e se abbia dovuto discutere della cosa coi dirigenti di 20Th Century Studios dice:

Innanzitutto i nostri dirigenti della Fox sono dei nerd del cinema quindi da quel punto di vista abbiamo avuto fortuna. La cosa che volevo fare era stabilire il prima possibile che volevo allontanarmi il più possibile da una tipica storia occidentale, ma non ero del tutto sicuro su quale direzione prendere. Poi mi sono ricordato che l’arma, l’arma di Predator 2, aveva una data. E sono corso a cercare quale fosse. Ed era il 1715. Ho pensato “Va bene, è questa la nostra data!” […] Ogni volta che qualcuno nel film non conosceva il riferimento, in fase di montaggio diceva che forse avremmo dovuto toglierlo perché ci avrebbe permesso di fare X, Y o Z, o magari ci avrebbe creato problemi e avremmo dovuto concentrarci su qualcos’altro. Poi però ricordavo che l’arma è alla fine di Predator 2 e a quel punto erano tutti d’accordo sul fatto che andasse tenuta. Ogni volta che qualcuno proponeva di toglierla perché non capiva cosa significasse, abbiamo trovato un modo per incorporarla. Quindi non è davvero un problema: non è necessario conoscere il collegamento, ma se lo sai, lo sai. Ed è figo.