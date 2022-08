Prince of Persia, il regista di RRR avrebbe amato girare il film

Prince of Persia, la popolarissima saga videoludica nata nel 1989 e ideata da Jordan Mechner, è già arrivata sul grande schermo nel 2010 con Prince of Persia – Le sabbie del tempo (Prince of Persia: The Sands of Time) diretto da Mike Newell con Jake Gyllenhaal nei panni del protagonista. La pellicola, non particolarmente degna di nota, non era direttamente tratta da un qualche capitolo del franchise videoludico, pur integrandone svariati elementi, e non fece faville al box office.

In una chiacchierata ospitata dal canale YouTube di Netflix India avente, come protagonisti, i fratelli Russo e S. S. Rajamouli, il regista del kolossal di Tollywood RRR, è emerso che quest’ultimo avrebbe gradito molto dirigere un adattamento proprio di questo film.

La considerazione nasce nel momento in cui il moderatore della discussione chiede ai filmmaker quale film ha fatto pensare loro “Wow, vorrei essere stato io a dirigerlo”.

Ho giocato un sacco a un videogame chiamato Prince of Persia. Ero letteralmente dipendente da quel gioco una quindicina di anni fa. Ho pensato che sarebbe stato molto, molto interessante scrivere una storia su quel personaggio per poi trasformarla in film. Poi però lo fece la Disney.

FONTE: Netflix India su YouTube