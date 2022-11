Quentin Tarantino: è C’era una volta a Hollywood il film che preferisce fra quelli che ha diretto

Quentin Tarantino ha eletto C’era una volta a Hollywood (LEGGI LA RECENSIONE) come suo film preferito fra quelli che ha realizzato da le Iene in poi.

È stato Howard Stern a chiedere al regista di scegliere il suo “figlio preferito” durante l’ospitata fatta allo show su SiriusXM.

La gente mi ha chiesto queste cose per anni. E io ho sempre risposto robe tipo “Oh, sono tutti miei figli!”. Ma penso davvero che C’era una volta a Hollywood sia il mio miglior film.

Interpretato da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, C’era una volta a Hollywood è uscito nel 2019 ottenendo un notevole riscontro critico e commerciale: il film ha incassato ben 374 milioni di dollari a fronte di un budget inferiore ai 100 (dovrebbe essere costato fra i 90 e i 96, P&A escluse).

Qua sotto trovate la nostra intervista fatta con Quentin Tarantino e Margot Robbie in occasione della tappa romana del tour stampa fatto per la pellicola nel 2019. Anche durante la nostra chiacchierata il filmmaker aveva espresso una certa soddisfazione per il suo lavoro ammettendo che sarebbe stato un “ottimo gran finale”:

Questa la sinossi:

DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore che ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare al cinema nella Hollywood del 1969. Pitt è la sua spalla Cliff Booth, che fa anche la controfigura e lo stuntman e ha lo stesso obiettivo di Dalton. L’orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick nel film, interpretata da Margot Robbie) e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alle vicende dei due.

La pellicola è uscita nei cinema italiani il 18 settembre del 2019. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Howard Stern via The Hollywood Reporter