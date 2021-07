ha acquistato un altro cinema: questa volta si tratta dello storico cinema Vista Theatre di Los Angeles di Sunset Boulevard. L’annuncio è avvenuto in occasione del podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard.

“Ho comprato il Vista di Sunset” ha ammesso il regista. “Probabilmente lo apriremo intorno a Natale, e ripeto: solo pellicola. Mostreremo anche nuovi film a patto che ci diano la pellicola. Non sarà come il New Beverly, quello sarà un po’ a sé stante“.

Tarantino ha acquistato il Landmark New Beverly nel 2007, che ha riaperto il mese scorso, e che proietta film su pellicola 35mm e 16mm.

Il regista ha chiarito durante il suo intervento che non è un sostenitore di tutti i cinema e che pertanto l’impatto del Covid-19 su alcune sale non lo ha turbato:

Non mi piace quando i cinema chiudono, ma alcune di queste sale che stanno scomparendo lo meritano, caz*o. Alcune di queste catene hanno già tolto tutto ciò che c’era di speciale dai film. Mostrano pubblicità senza sosta, non abbassano le luci, hanno sedie da stadio, fatte di mer*a in plastica. Si stavano scavando la fossa da tempo, è stato folle per tutta la mia carriera assistere a quanto l’esperienza cinematografica sia diventata sempre peggiore per lo spettatore.

