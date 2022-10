Quentin Tarantino liquida seccamente le accuse di Kanye West su Django Unchained

Pochi giorni fa vi riportavamo che Kanye West aveva accusato Quentin Tarantino e Jamie Foxx di avergli rubato l’idea di Django Unchained (in quest’articolo tutti i dettagli). Ecco arrivare ora la secca risposta di uno dei due interessati. Ospite del Jimmy Kimmel Live, Tarantino ha infatti commentato:

Non è vero che Kanye West ha avuto l’idea di Django e poi me l’ha raccontata, e io ho detto: “Ehi, wow, è davvero una grande idea. Lasciami prendere l’idea di Kanye e farne ‘Django Unchained“. Non è successo. Avevo l’idea di Django da un po’ prima di incontrare Kanye. Voleva fare una versione cinematografica gigante di The College Dropout [l’album di debutto in studio di West] come aveva fatto con l’album, quindi voleva che i grandi registi facessero i diversi brani dell’album e poi lo facessero uscire come un film gigante, non un video, niente di grossolano come i video, si trattava di film, film basati su ognuno dei diversi brani.

Abbiamo usato questa come scusa per incontrarci e così ci siamo incontrati e ci siamo divertiti molto. E ha avuto un’idea per un video. Credo che fosse per il video di Gold Digger, dove sarebbe stato uno schiavo. E l’intera cosa era la narrazione dello schiavo, dove lui era uno schiavo e cantava Gold Digger. Ed era molto divertente. Era un’idea davvero, davvero divertente.