Molto tempo prima che vincessero un Oscar per la sceneggiatura di Pulp Fiction, Quentin Tarantino e Roger Avary erano due cinefili che lavoravano in una videoteca di Manhattan Beach, in California, passando il giorno a parlare di cinema e a consigliare cosa guardare ai clienti.

Dopo quasi 40 anni dal loro primo incontro da Video Archives nel 1983, Tarantino e Avary hanno deciso di intraprendere una nuova avventura, rivisitando quell’epoca e i film che l’hanno definita con il Video Archives Podcast, che debutterà su Stitcher (di SiriusXM) questa estate.

Per ogni episodio Tarantino e Avary riguarderanno un film e ne parleranno insieme.

“Non avremmo mai immaginato che 30 dopo aver lavorato insieme dietro il bancone di Video Archives, ci saremmo trovati a fare la stessa cosa: parlare con passione dei film su VHS” hanno dichiarato Tarantino e Avary. “Guardare i film è la cosa che ci ha unito e che ci ha fatto diventare amici, ed è ancora il nostro amore per il cinema e riunirci oggi“.

Quando Video Archives cessò l’attività, Tarantino acquistò tutto l’inventario finendo praticamente per ricrearsi la videoteca a casa, per un totale di circa 8000 VHS e Dvd.

Il Video Archives Podcast sarà disponibile dal 19 luglio su Stitcher, SXM App, Pandora e altre piattaforme di podcast. Un’anteprima è disponibile cliccando qui.

