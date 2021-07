Era l’8 maggio del 2018 e, oltre a non sapere che di lì a meno di un paio di anni sarebbe scoppiata una pandemia, eravamo tutti decisamente lieti di apprendere che per la sua nuova opera, C’era una volta a Hollywood,aveva scritturato anche uno degli allora grandi vecchi di Hollywood, ovvero sia Burt Reynolds

L’attore sarebbe poi morto nel mese di settembre dello stesso anno, costringendo poi Quentin Tarantino a rimpiazzarlo con un altro gigante come Bruce Dern.

In una recente intervista con la CBS (eccola su YouTube), il regista ha ricordato proprio la sua breve esperienza con Burt Reynolds:

Ho avuto la possibilità di fare delle prove con lui. Il mio è ufficialmente l’ultimo ruolo che ha interpretato visto che era venuto alla lettura dello script. È stata la sua ultima volta come attore. La notte in cui è morto, stava provando le battute col suo assistente. Una cosa triste e bella allo stesso tempo. Era così felice. Posso, in tutta onestò, affermare che è morto felice. E non sto dicendo che sia morto felice grazie a me, ma era decisamente contento quando è venuto a mancare.