sta continuando a rilasciare interviste su interviste in occasione della promozione stampa del romanzo die durante una chiacchierata con Deadline ha parlato di quand’è che mostrerà alcuni dei suoi film a suo figlio nato l’anno scorso.

Ecco le parole del regista:

In una chiacchierata con ScreenCrush, Tarantino ha potuto dire la sua circa un modello di distribuzione cinematografica che ha preso sempre più piede durante la pandemia: quello dello streaming esclusivo:

Penso sia deprimente. Sono davvero contento di lavorare con la Sony che non segue quel modello. Non hanno seguito quella strada. Mi viene davvero da ripensare al 2019, a quando siamo usciti con C’era una volta a Hollywood, mi fa capire che io, Joker, 1917, siamo stati come degli uccelli che sono volati via dalla finestra proprio mentre la stavano per chiudere e le piume della nostra coda sono state quasi prese dalle ante delle finestre che si stavano chiudendo. Ma siamo riusciti a scappare via in tempo.