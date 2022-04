hanno condiviso insieme il set di West Side Story, l’ultima pellicola diretta da Steven Spielberg che potete trovare in streaming su Disney Plus.

Se, da una parte, Rachel Zegler è attualmente impegnata nella lavorazione del live action Disney di Biancaneve, Ansel Elgort è su HBO con Tokyo Vice, la serie diretta e prodotta da Michael Mann. Elgort però, prima che West Side Story uscisse nei cinema, si è trovato al centro di una serie di accuse di molestie e cattiva condotta sessuale che, nonostante l’abbiano tenuto un po’ in secondo piano durante la promozione stampa di West Side Story, non sembrano aver inficiato più di tanto la sua carriera (anche perché, come potete leggere da questo riepilogo di Vulture, non è stato mai condannato).

In un’intervista a Elle, Rachel Zegler ha potuto commentare la questione esprimendo tutto il suo comprensibile fastidio che si manifesta nel momento in cui qualcuno pone a lei delle domande sulla condotta di un’altra persona adulta come Ansel Elgort che potrebbe rispondere direttamente – e in autonomia – alla cosa:

C’è una forma di disagio intrinseco che si manifesta quando un elevato numero di persone pensa che tu abbia la risposta alle azioni di un maschio adulto che può parlare da sé. È deludente da ogni punto di vista a prescindere da come la metti.

L’attrice spiega che, dal suo punto di vista, si è semmai fatto davvero poco per cercare di capire se si sentisse a suo agio nel parlare di questa cosa e meno ancora è stato fatto per cercare di dirottare la discussione su quelle che possono essere state le sue esperienze e quelle delle sue colleghe del mondo dello spettacolo quando si sono trovate ad avere degli incontri ravvicinati con degli uomini di potere a Hollywood.

Rachel Zegler chiude la questione Ansel Elgort in maniera lapidaria:

Non ho niente a che fare con questa conversazione e non vedo l’ora che si passi oltre.

