In occasione della presentazione del proprio listino per il 2021, Rai Cinema ha annunciato a sorpresa quattro nuovi progetti di respiro internazionale di rilievo di altrettanti importanti registi italiani e non.

Il listino è ampio e abbiamo dedicato un articolo apposta con l’elenco di tutti i titoli e le dichiarazioni di Paolo Del Brocco. Tuttavia questi 4 progetti si presentano come i più importanti a livello internazionale, i più attesi e quelli di cui fino a questo momento non si sapeva ancora niente. I dettagli sono pochi e si tratta in ogni caso di film in via di sviluppo, cioè che sono ancora lontani dalla fase di riprese e che vedremo, con buona probabilità a partire dal 2022.

The Palace, di Roman Polanski – Ambientato tutto in hotel in Svizzera tra storie di camerieri e ospiti, sarà scritto con Jerzy Skolimowski e svolto nel 1999 durante l’ultima notte del millennio. La produzione è della Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi (che già aveva prodotto L’ufficiale e la spia ) con Rai Cinema.

di Roman Polanski – Ambientato tutto in hotel in Svizzera tra storie di camerieri e ospiti, sarà scritto con e svolto nel 1999 durante l’ultima notte del millennio. La produzione è della Eliseo Entertainment di (che già aveva prodotto ) con Rai Cinema. La Chimera , di Alice Rohrwacher – Ambientato in Toscana, racconta del mondo degli scavi archeologici e del loro mercato nero. Produce Tempesta Film con Rai Cinema.

, di Alice Rohrwacher – Ambientato in Toscana, racconta del mondo degli scavi archeologici e del loro mercato nero. Produce Tempesta Film con Rai Cinema. Chiara , di Susanna Nicchiarelli – è la chiusura della trilogia iniziata con Nico, 1988 e proseguita con Miss Marx. Racconta di Santa Chiara da Assisi. Produce Vivo Film con Rai Cinema.

, di Susanna Nicchiarelli – è la chiusura della trilogia iniziata con e proseguita con Racconta di Santa Chiara da Assisi. Produce Vivo Film con Rai Cinema. I promessi sposi, di Pietro Marcello – Dopo Il volo (le cui riprese devono ancora partire) Pietro Marcello adatterà il romanzo di Alessandro Manzoni. Producono IBC movie e Avventurosa con Rai Cinema.

