Nel nuovo episodio del podcast di Variety, è stata ospite Rebecca Ferguson, che ha parlato a tutto tondo della sua carriera. L’attrice, divenuta un volto noto grazie al suo ruolo nella saga di Mission: Impossible, dell’esperienza sul set ricorda in particolare gli esercizi per i glutei. In un frangente, ha visto infatti il protagonista Tom Cruise mentre stava salendo le scale e lui o il suo allenatore continuavano a dirsi: “Allena il sedere, il sedere“.

La star poi dichiara di soffrire di claustrofobia, cosa un po’ ironica, visto che è sia produttrice esecutiva che protagonista di Silo, la serie di Apple TV+ ambientata in un futuro distopico in cui il mondo esterno è diventato inabitabile e l’umanità vive in un silo sotterraneo. “La gente ne parla sempre. Ma è una location. È un set. So dove sono le mie vie d’uscita“.

Come altri da lei interpretati, il suo personaggio nello show è un duro, ma questo “non significa che sia costantemente in giro a lottare e a fare cose fighe. Si tratta di decisioni, di conseguenze, di crudezza, di tristezza. È incontrare costantemente qualcosa di difficile, superarlo e trovare una nuova soluzione. Questo è il cuore del personaggio“.

Ferguson ha anche preso parte a un altro prodotto di fantascienza, la saga di Dune. A proposito delle sue scelte a livello professionale, riflette: “Ovviamente, dipende da me quale film faccio e perché lo faccio. E i personaggi di cui mi sono innamorata hanno fatto parte di qualcosa di più grande, sia esso fantascientifico, futuristico o post-apocalittico. E questo mi ha fatto rimanere attaccata a loro. Non so se [questi] personaggi siano più avvincenti“.

Pensando poi alle pellicole a cui ha partecipato in precedenza, si sofferma su The Greatest Showman, sul cui set non era affatto intimidita dalla co-star Hugh Jackman, tanto che in un’occasione gli ha detto: “siediti, rimettiti la t-shirt e smettila, Hugh“.

