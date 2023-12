Rebel Moon è il lungometraggio più visto al mondo su Netflix anche se, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, i dati ottenuti dal film di Zack Snyder non sono propriamente strabilianti.

Ciò nonostante, il filmmaker ha voluto festeggiare la prima posizione con un post diffuso su X, l’ex Twitter, che potete vedere direttamente qua sotto in cui esprime tutta la sua contentezza per avere il film numero 1 al mondo in streaming su Netflix:

Number 1 movie in the world period!!!! Thank you. pic.twitter.com/l5ow5t4Wc2 — Zack Snyder (@ZackSnyder) December 29, 2023

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

