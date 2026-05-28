Horror, noir e fantasy: l'anime dark più folle del momento tornerà con la terza stagione su Netflix

Pubblicazione: 28 maggio alle 14:40

È ufficiale: Dorohedoro tornerà per una terza stagione su Netflix. L'annuncio è arrivato subito dopo la messa in onda del finale della seconda stagione, confermando che la saga dark fantasy più visceralmente originale degli ultimi anni continuerà a raccontare le sue storie di magia, violenza e mistero nel mondo distopico creato da Q Hayashida.



La notizia rappresenta una vittoria per i fan che dal 2020, anno di debutto della prima stagione, hanno abbracciato questa serie animata così diversa da tutto il resto del panorama anime contemporaneo. Dopo il successo dirompente della stagione inaugurale, Netflix aveva rinnovato lo show nel 2024 per una seconda stagione, originariamente prevista per il 2025 ma poi posticipata e finalmente approdata sugli schermi nella primavera del 2026.



Il ritardo si è rivelato provvidenziale: Dorohedoro stagione 2 non solo ha mantenuto la qualità della scrittura e delle animazioni in 3D che avevano caratterizzato il debutto, ma le ha superate sotto ogni aspetto. La seconda stagione ha spinto ancora più in là i confini narrativi e visivi, offrendo un'esperienza ancora più caotica, imprevedibile e stratificata rispetto alla prima.

La conferma così immediata del rinnovo per una terza stagione è un segnale inequivocabile della fiducia di Netflix nel progetto. Sebbene non sia ancora nota la data di premiere della nuova stagione, ricevere una conferma così rapida dopo il finale della seconda lascia ben sperare: generalmente, quando un servizio di streaming annuncia un rinnovo a caldo, significa che la produzione è già nei radar e potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.



Ma cosa possiamo aspettarci dalla stagione 3 di Dorohedoro? Chi ha seguito la seconda stagione sa che gli eventi hanno preso una piega drammatica e imprevedibile. Il finale ha lasciato il mondo della serie in uno stato di caos totale, con colpi di scena che hanno stravolto l'intero equilibrio narrativo costruito fino a quel momento.



Dorohedoro si distingue nel panorama degli anime per il suo approccio unico al genere dark fantasy. Basato sul manga di Q Hayashida, lo show mescola elementi di horror corporeo, commedia nera, noir e fantasy in un cocktail narrativo che non assomiglia a nient'altro. Il suo mondo sporco, violento ma incredibilmente affascinante ha conquistato un pubblico di culto che apprezza la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio pur raccontando storie complesse e stratificate.

Le animazioni in 3D realizzate dallo studio MAPPA hanno inizialmente diviso i fan, abituati allo stile 2D tradizionale, ma con il tempo sono diventate parte integrante dell'identità visiva della serie, perfettamente in sintonia con l'estetica grezza e industriale del mondo di Dorohedoro. La seconda stagione ha dimostrato una maturità tecnica ancora maggiore, con sequenze d'azione fluide e una resa dei personaggi sempre più espressiva.



Netflix non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sulla finestra di rilascio della terza stagione. Considerando i tempi di produzione necessari per un anime di questa qualità e complessità, è ragionevole aspettarsi che potrebbero volerci almeno uno o due anni prima di vedere i nuovi episodi. Tuttavia, l'annuncio anticipato suggerisce che il lavoro potrebbe essere già in una fase avanzata di pre-produzione.