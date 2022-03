Come ben sappiamo i film animati della Pixar molto spesso (se non sempre) contengono delle easter egg provenienti dagli altri lungometraggi animati dello studio., ultimo progetto approdato su Disney+ non fa eccezione.

Uno dei riferimenti ci mostra l’iconico furgoncino del Pizza Planet dal franchise di Toy Story, come segnalato da ScreenRant.com.

Ecco il frame:

Diretto da Domee Shi (regista del corto Bao), Red è incentrato sulle avventure di una ragazzina di tredici anni di nome Mei Lee che non vede l’ora di crescere… e che scopre di avere un legame molto particolare con i panda rossi.

