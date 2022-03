è il nuovo film delladiretto da Domee Shi arrivato in esclusiva streaming sulo scorso 11 marzo in cui viene raccontata la storia della tredicenne Mei Lee, del suo complicato rapporto con la madre e della peculiare caratteristica che, da secoli, è tipica delle donne della sua famiglia: quando si emoziona troppo si trasforma in un panda rosso!

Se avete già visto Red – e in caso contrario vi suggeriamo di smettere di leggere l’articolo perché stiamo per citare la scelta fatta da Mei Lee alla fine della pellicola – sapete che, alla fine del cartoon Pixar, la giovane protagonista decide di non liberarsi del potere che le consente di trasformarsi in panda rosso.

In una chiacchierata fatta con Vanity Fair, è stata proprio la regista della pellicola Domee Shi a spiegare il perché di questa decisione:

Per noi era importante far sì che Mei fosse la prima persona della sua famiglia ad accogliere il panda perché dice molto circa il come la nuova generazione abbracci i difetti e il “casino” della vecchia generazione, nemmeno per propria scelta! Sono stati quasi forzati a respingerlo per sopravvivere in un mondo più duro.

C’è questa scena con le zie in cui Mei dice loro di tenere i propri panda ed essere come lei, ma loro le dicono che, ormai, apprezzano la loro vita placida e quieta e non hanno bisogno di tutto quello. Ragazzina, ho settant’anni! Voglio solo tornarmene a vedere le mie soap opera in TV e a farmi qualche sonnellino. Pensando a questa scena, ho provato a immaginare nella mia testa come parlerei io stessa con le mie zie. E quella che le zie danno nel film mi sembra la risposta più simile a quella che mi avrebbero dato loro. È come se io avessi detto loro di venire a fare un po’ di baldoria in giro con loro che mi dicono, no, guarda, rispettiamo quello che fai, ma abbiamo le nostre cose da fare e ci va bene così. È una nostra scelta.

La mia speranza è che nessuno giudichi in un certo modo né la generazione più vecchia, che ha deciso di vivere in una certa maniera, né quella di Mei. Tutte le donne possono liberamente scegliere di accogliere o sbarazzarsi del proprio panda!