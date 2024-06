In una recente intervista con Forbes, Owen Teague, interprete di Noa nel nuovo adattamento dedicato al franchise del Pianeta delle scimmie – Il regno del pianeta delle scimmie – ha smentito le voci sul fatto che, nella scena finale del film, lui e la compagna vedano, nel telescopio, il ritorno della navicella dallo spazio, la stessa che vediamo all’inizio del film del 1968.

“Non penso che quello che vedono sia la Icarus, perché a livello temporale non siamo ancora abbastanza in là nel futuro per riunirci a quell’avvenimento. Il film del ’68 se non sbaglio si svolge attorno all’anno 3000 e qualcosa (3978 nello specifico). È davvero troppo in là nel futuro” ha spiegato.

Ha poi aggiunto:

Qui ci troviamo a soli 300 o 400 anni dopo Cesare, nel 2300 o 2400 circa, quindi ancora non ci siamo. Dobbiamo fare ancora molta strada per arrivare agli avvenimenti del film del ’68 e a quel tipo di società nelle scimmie. Spero che a certo punto il cerchio si chiuda e voglio che sia così, voglio scoprire quale sarà il ruolo di Noa nella creazione del tipo di mondo del dottor Zaius. Noa ha iniziato solo ora a imparare la storia. Sta iniziando a capire il mondo in cui vive e anche alla fine del film ancora molto gli é sconosciuto e fa ancora fatica a comprendere a pieno cosa stia succedendo attorno a lui. Non conosce ancora la vera storia. Non ha letto tutti i libri ma sa che può e che deve farlo. La stessa Mae ha appena scoperto che le scimmie non sono quello che pensava. Il senso stesso del finale sta nel mostrare molte idee contrastanti tra loro.



Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

