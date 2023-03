Return To Silent Hill: annunciati i protagonisti del nuovo film, ecco la trama

Deadline riporta in esclusiva che Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw) saranno i protagonisti del reboot horror Return To Silent Hill.

Le riprese del film inizieranno il mese prossimo in Germania e Europa dell’est, alla regia troveremo ancora una volta Christophe Gans, già regista del film del 2006.

Scritto da Gans, Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider, il film è basato su Silent Hill 2 e ruota attorno a un uomo chiamato James (Irvine), distrutto dopo la scomparsa del suo vero amore (Anderson). Quando una misteriosa lettera lo richiama a Silent Hill in cerca della donna, ritrova una cittadina un tempo molto riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James discende nell’oscurità, incontra figure terrificanti sia nuove che familiari, e inizia a mettere in discussione la sua sanità mentale mentre cerca di fare i conti con la realtà e resistere abbastanza a lungo per salvare il suo amore perduto.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita, ma con tutta probabilità la pellicola arriverà al cinema nel 2024.

