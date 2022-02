Mentre il provino di(sotto effetto di Valium) si rivelò di grande successo per, lo stesso non può dirsi per quello di

Come raccontato su GQ, parte della colpa è dovuta al fatto che gli addetti al casting non erano sempre convinti all’idea di scritturare un attore come lui dall’accento inglese, così decise di cambiare approccio:

Mi presentavo sempre come una persona diversa, fingendomi americano. Dicevo: “Salve, vengo dal Michigan“.

Qualcosa andò storto dopo un provino per Transformers 2 subito dopo che era uscito Twilight:

Mi presentai come un tizio di Denver, ma dopo chiamarono la mia agente e le chiesero: “Che cavolo gli succede? Perché quell’improvvisazione? Perché quell’improvvisazione davvero noiosa?“.

L’attore è al momento impegnato nella promozione di The Batman, il cinecomic DC diretto da Matt Reeves che sarà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo.

