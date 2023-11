Joel Kinnaman è da questa settimana nei cinema con Silent Night – il silenzio della vendetta (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film di John Woo ed è proprio a margine degli impegni stampa per questo progetto che è potuto tornare a parlare di come il remake di RoboCop datato 2014 diretto da José Padilha (Narcos) e da lui interpretato si sia rivelato una mezza delusione.

Interpellato in merito da ComicBook, Joel Kinnaman ha spiegato che il principale errore fatto con quel lungometraggio è stato il non tenere conto di quello che RoboCop significava per i fan del cult originale di Paul Verhoeven.

È stata un’esperienza interessante. Penso che se l’avessi fatto adesso, sicuramente mi sarei inserito di più nel processo creativo. Amo il concetto applicato al film da José [Padilha]. Ma c’è una cosa, penso, che mancava in quel film – mi piace essere autocritico. Penso che fosse uno di quei film in cui noi che l’abbiamo fatto, non abbiamo completamente tenuto conto di ciò che RoboCop significasse per i fan. Parlo a livello di tono, di quella sorta di satira fatta da Paul Verhoeven, che è così radicata nel franchise e nella sua stessa essenza. È diverso quando un nuovo regista arriva e porta la sua voce, e da questo punto di vista José aveva un’immagine molto chiara di ciò che voleva fare, il suo era un approccio anti-imperialista, però ritengo che il film avrebbe avuto più successo se avessimo ascoltato di più, e in anticipo, i fan. Paradossalmente credo che stia in piedi da solo e che il film su RoboCop che abbiamo fatto sarebbe stato un film migliore se non si fosse intitolato RoboCop.

Già un paio di anni fa l’attore svedese (ma con cittadinanza statunitense) aveva avuto modo di dire la sua circa il cosa era andato storto con RoboCop. All’epoca aveva raccontato di come, per lui, le magagne fossero partire partiti già dopo la prima intervista rilasciata dopo la news del suo ingaggio come Alex Murphy/RoboCop (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Costato fra i 100 e i 130 milioni (esclusa P&A), il remake del celeberrimo capolavoro del cinema anni ’80 ne ha poi incassati “solo” 242 in tutto il mondo, un box-office non sufficiente a far proseguire il tutto con un sequel.

