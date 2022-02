Si è tenuta questa notte la cerimonia di premiazione dei 28esimi SAG Awards , i premi della Screen Actors Guild (associazione degli attori di Hollywood), a un mese esatto dai premi Oscar. Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno parte dell’Academy e questo rende i premi SAG molto importanti per analizzare la corsa gli Oscar – in particolare, il SAG al miglior cast d’insieme può riflettere l’Oscar al miglior film. Ecco quindi che il vincitore, ovvero I segni del cuore – CODA , viene improvvisamente visto con molta più attenzione dagli analisti.

Jessica Chastain ha vinto il SAG Award come migliore attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye, mentre Will Smith ha vinto quello come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard. Troy Kotsur ha vinto il SAG Award come miglior attore non protagonista per I segni del cuore – CODA (cementando la popolarità della pellicola tra i membri dell’associazione), mentre Ariana DeBose ha vinto quello per la migliore attrice non protagonista per West Side Story.

Nessun premio per Il potere del cane (finora grande favorito agli Oscar) e House of Gucci (lasciato invece a bocca asciutta dall’Academy se non per la nomination al miglior trucco e parrucco).

Durante la serata, Helen Mirren ha ricevuto il SAG Life Achievement Award.

SAG AWARDS 2022 – I PREMI

MIGLIOR CAST D’INSIEME

BELFAST CAITRÍONA BALFE / Ma JUDI DENCH / Granny JAMIE DORNAN / Pa JUDE HILL / Buddy CIARÁN HINDS / Pop COLIN MORGAN / Billy Clanton CODA EUGENIO DERBEZ / Bernardo Villalobos DANIEL DURANT / Leo Rossi EMILIA JONES / Ruby Rossi TROY KOTSUR / Frank Rossi MARLEE MATLIN / Jackie Rossi FERDIA WALSH-PEELO / Miles DON’T LOOK UP CATE BLANCHETT / Brie Evantee TIMOTHÉE CHALAMET / Yule LEONARDO DiCAPRIO / Dr. Randall Mindy ARIANA GRANDE / Riley Bina JONAH HILL / Jason Orlean JENNIFER LAWRENCE / Kate Dibiasky MELANIE LYNSKEY / June Mindy SCOTT MESCUDI / DJ Chello ROB MORGAN / Dr. Teddy Oglethorpe HIMESH PATEL / Phillip RON PERLMAN / Benedict Drask TYLER PERRY / Jack Bremmer MARK RYLANCE / Peter Isherwell MERYL STREEP / President Orlean HOUSE OF GUCCI ADAM DRIVER / Maurizio Gucci LADY GAGA / Patrizia Reggiani SALMA HAYEK / Pina Auriemma JACK HUSTON / Domenico De Sole JEREMY IRONS / Rodolfo Gucci JARED LETO / Paolo Gucci AL PACINO / Aldo Gucci KING RICHARD JON BERNTHAL / Rick Macci AUNJANUE ELLIS / Oracene “Brandi” Williams TONY GOLDWYN / Paul Cohen SANIYYA SIDNEY / Venus Williams DEMI SINGLETON / Serena Williams WILL SMITH / Richard Williams

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

JAVIER BARDEM / Desi Arnaz BEING THE RICARDOS BENEDICT CUMBERBATCH / Phil Burbank THE POWER OF THE DOG ANDREW GARFIELD / Jon TICK, TICK…BOOM! WILL SMITH / Richard Williams KING RICHARD DENZEL WASHINGTON / Macbeth THE TRAGEDY OF MACBETH

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

JESSICA CHASTAIN / Tammy Faye Bakker THE EYES OF TAMMY FAYE OLIVIA COLMAN / Leda THE LOST DAUGHTER LADY GAGA / Patrizia Reggiani HOUSE OF GUCCI JENNIFER HUDSON / Aretha Franklin RESPECT NICOLE KIDMAN / Lucille Ball BEING THE RICARDOS

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

BEN AFFLECK / Uncle Charlie THE TENDER BAR BRADLEY COOPER / Jon Peters LICORICE PIZZA TROY KOTSUR / Frank Rossi CODA JARED LETO / Paolo Gucci HOUSE OF GUCCI KODI SMIT-McPHEE / Peter THE POWER OF THE DOG

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

CAITRÍONA BALFE / Ma BELFAST CATE BLANCHETT / Dr. Lilith Ritter NIGHTMARE ALLEY ARIANA DeBOSE / Anita WEST SIDE STORY KIRSTEN DUNST / Rose Gordon THE POWER OF THE DOG RUTH NEGGA / Clare PASSING

MIGLIORE INTERPRETAZIONE ACTION DA UN CAST DI STUNTMAN

BLACK WIDOW DUNE THE MATRIX RESURRECTIONS NO TIME TO DIE SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS

