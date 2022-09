Sally Field loda il “Metodo” e lancia una sfida di recitazione a Brian Cox

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Negli ultimi mesi si è parlato molto degli attori che praticano il Metodo nel loro approccio alla recitazione: se da un lato sono fioccate critiche da Samuel L Jackson a Mads Mikkelsen passando per David Harbour e Jesse Plemons, dall’altro c’è stato Andrew Garfield che si è invece dichiarato a favore.

Sally Field – in un’intervista con Deadline – si aggiunge così all’interprete di Peter Parker con cui ha condiviso la scena nei panni di zia May nei film di The Amazing Spider-Man, sostenendo la stessa posizione ed entrando in contrapposizione con attori come Brian Cox, che ha smontato il Metodo durante il TIFF:

DEADLINE: Ieri ho visto dei titoli di giornale con Brian Cox al Toronto Film Festival che definiva il Metodo come “stron*ate da americani”, ma poi ho notato che pur criticando il Metodo, quello che ha detto è stato: “Io mi limito a recitare e in quanto attore il personaggio vive attraverso di me”. Non è praticamente la stessa cosa? Ecco di che parlo! È esattamente così, ho lavorato pochissimo con Brian, ma è inglese, e come tutti gli inglesi non ha idea di cosa sia il Metodo perché lo trovano qualcosa di offensivo. […] Insomma, Brian è un uomo di grande talento e magari applica il Metodo senza neanche saperlo. Io ho sentito l’esigenza di avere le informazioni, volevo conoscere gli strumenti e volevo sapere che li stavo usando. Sono sempre stata così, desiderosa di conoscere le regole e poi essere libera di applicarle. Lee [Strasberg, con il Metodo] insegnava esattamente questo. Diceva: “Non tutti ne hanno bisogno, non è necessario, non serve che facciate esercizi per ogni ruolo. Se vi trovate bene facendo finta e basta, fatelo”. Lee diceva questo… Credo che Brian debba tenere la bocca chiusa. Gli lancio una sfida di recitazione (ride), vediamo quanti personaggi riesce a fare. DEADLINE: Ecco una cosa che vorrei tanto vedere. FIELD: Lo adoro comunque. Lo trovo un attore incredibile.

