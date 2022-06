Samuel L Jackson è, a parte rarissime eccezioni, uno dei volti più frequenti nella cinematografia di Quentin Tarantino, ma a quanto pare l’attore non sa ancora se prenderà parte a quello che diventerà l’ultimo film, il decimo, della carriera del regista.

Parlando col Los Angeles Times, Samuel L Jackson ha spiegato che:

Non lo so (se sarò nell’ultimo film di Tarantino, ndr.). Me lo dirà oppure no. Quando ha fatto il film su Hollywood non mi ha detto nulla. Di solito, mi chiama, mi spiega che sta lavorando a qualcosa e mi chiede cosa ne penso. Come quando ha fatto il film sui nazisti (Bastardi senza gloria, ndr.). Mi disse che “Non ho nulla per te in questo film”, io gli dissi che potevo imparare il francese e lui rispose che “No, avrò proprio un francese”. E allora feci il voice over alla scena della celluloide e i film