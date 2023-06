A stretto giro, ritroveremo Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury in Secret Invasion, miniserie disponibile su Disney+ dal 21 giugno (LEGGI LA RECENSIONE). In un’intervista con Entertainment Tonight, l’attore ha descritto il percorso nell’UCM del suo personaggio, interpretato fin dal primo Iron Man, indicando in quali film gli piacerebbe apparire in futuro. Ecco le sue parole:

Non lo so, per me è un po’ altalenante, in un modo interessante. Mi sembra di interpretarlo da sempre. Se fosse per me, sarei stato in tutti i film Marvel, perché lui è Nick Fury, sa tutto quello che succede. Sto ancora cercando di capire perché non sono mai stato nel Wakanda [regno dei film di Black Panther]. Non mi hanno chiesto di andarci, ma sto ancora cercando di farlo. Mi serve un biglietto.