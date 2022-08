Saw: la Lionsgate annuncia il 10° film della saga, l’uscita fissata a ottobre 2023

La Lionsgate e la Twisted Pictures hanno annunciato poche ore un nuovo capitolo della saga di Saw, che sarà il decimo del franchise dopo lo spin-off Spiral – L’eredità di Saw arrivato nel 2021.

La pellicola approderà al cinema il 27 ottobre 2023 e sarà diretta da Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e Saw: Legacy.

La trama del nuovo film è ancora sotto chiave, ma lo studio ha promesso che il film catturerà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”.

Come dichiarato dai produttori Mark Burg e Oren Koules:

Abbiamo ascoltato ciò che i fan chiedevano e stiamo lavorando sodo per realizzare un film che gli appassionati di Saw e i fan dell’horror ameranno in egual misura. Una parte di tutto questo consiste nel dare le redini a Kevin Greturt, regista di Saw VI, che è tra i preferiti dei fan in assoluto. Presto ulteriori dettagli.

Fonte