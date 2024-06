Saw X

Lo sceneggiatore Marcus Dunstan, che ha co-scritto 5 capitoli del franchise di Saw, ha offerto un breve aggiornamento sullo sviluppo dell’11° film.

Intervistato da ScreenRant ha dichiarato:

In questo momento stiamo scrivendo l’11° e Kevin Greutert tornerà a dirigere. Questo è chiaro da dicembre, ed è un film che ha qualcosa di nuovo da dire, ed è rabbioso.

Saw X, uscito lo scorso 26 ottobre nei cinema italiani, è ambientato tra il primo e il secondo episodio del franchise. Ritroviamo John Kramer, questa volta diretto in Messico per sottoporsi a una cura sperimentale che lo guarisca dal cancro. Ma quando scopre di essere stato truffato la sua vendetta sarà qualcosa di nuovamente ed estremamente diabolico.

