L'ultimo capitolo della saga di Saw ad arrivare al cinema è stato, il reboot del noto franchise horror. Intanto però, in occasione di Halloween, Billy il burattino arriva in Call of Duty mobile.

Call of Duty: Mobile Stagione 9: Nightmare segna il ritorno di una delle modalità più amate, Undead Siege. L’appuntamento è per le 02:00 di giovedì 21 ottobre. In Undead Siege i giocatori tornano in una mappa Battle Royale piena di easter egg a tema Halloween, nuove storie tutte da scoprire e orde di zombie a cui sopravvivere.

Nella Stagione 9 sarà disponibile una nuova estrazione che presenterà Billy, il burattino reso celebre dal franchise SAW della Lionsgate e della Twisted Pictures, insieme ad altri oggetti, sempre a tema SAW.

Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli ricompense del Battle Pass. La Stagione 9 arriverà con una serie di nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi personaggi come Nikto – Scarecrow e Artery – Nosferatu, una nuova arma – Swordfish, un nuovo Scorestreak, Progetti Armi, Titoli, Ciondoli, COD Point, e molto altro ancora.

Il ritorno della modalità Undead Siege – svolgendosi sulla mappa Isolated BR, Undead Siege contiene aggiornamenti alla modalità di gioco, così come nuovi e ancora più infidi nemici zombie.

Modifiche alla modalità di gioco: un numero maggiore di zombie apparirà in modalità casuale; gli zombie si riprodurranno dinamicamente sia in modalità casuale che in modalità difficile; nuove missioni diurne da sperimentare; una collezione di zombie e di easter egg, che i giocatori potranno cercare.

Halloween è arrivato a Undead Siege

Mappe della stagione 9 – Halloween Standoff ritorna con tutta la sua spettrale ambientazione e Hovec Sawmill, da Modern Warfare, fa il suo debutto in Call of Duty: Mobile.

Nuova modalità Multiplayer – Drop Zone – In questa nuova modalità, introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3, le squadre combattono per il dominio su una drop zone designata che durante la partita continuerà a cambiare. Drop Zone sarà disponibile al lancio nella Stagione 9.

Nuovo evento a tema – Dolcetto o scherzetto – I giocatori vanno porta a porta a fare dolcetto o scherzetto con i loro amici e i PNG. In caso di “scherzetto”, un giocatore deve completare un compito per ricevere caramelle (XP dell’evento). In caso contrario, i players ricevono subito le caramelle. Gli XP dell’evento possono essere riscattati per ricompense specifiche.

I giocatori possono anche aspettarsi nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, pacchi e altro ancora. Il tutto sarà disponibile nello store una volta iniziata la stagione. Qua sotto il trailer della stagione:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW.

Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

