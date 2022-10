Saw: Tobin Bell tornerà nei panni di Jigsaw nel prossimo film!

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Tobin Bell, il volto più noto del franchise di Saw, tornerà a vestire i panni del killer Jigsaw/John Kramer nel decimo capitolo della celeberrima saga thriller/horror dedicata all’Enigmista.

“Che emozione potersi ritrovarsi con Tobin”. Hanno d dichiarato i produttori Mark Burg e Oren Koules. “La sua interpretazione di John Kramer fa parte della magia che ha reso questo franchise un fenomeno e il suo personaggio è una parte attiva di questo lungometraggio”.

La trama del nuovo film è ancora sotto chiave, ma lo studio ha promesso che il film catturerà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”.

La pellicola approderà al cinema il 27 ottobre 2023 e sarà diretta da Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e Saw: Legacy.

