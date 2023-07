Con una conferenza stampa indetta a mezzogiorno ora di Los Angeles, la SAG-AFTRA ha annunciato ufficialmente che entrerà in sciopero contro l’AMPTP. Il sindacato che rappresenta oltre 160 mila attori di Hollywood, dopo 4 settimane di trattative, ha deciso che incrocerà le braccia a partire dalla mezzanotte del 14 luglio, e rimarrà in sciopero finché non riuscirà a ottenere un contratto equo con l’associazione dei produttori americani, che rappresenta circa 300 tra studios e streamer grandi e piccoli, in particolare le grandi major di Hollywood oltre a Netflix, Amazon e Apple.

Per la prima volta dal 1980 quindi gli attori entrano in sciopero, e per la prima volta dal 1960 lo fanno assieme agli sceneggiatori (che hanno incrociato le braccia il 1 maggio). Da domani, insomma, anche le poche produzioni che erano in corso dovranno chiudere i battenti, paralizzando totalmente l’industria cinematografica e televisiva. Gli attori in sciopero non potranno neanche partecipare alla promozione di film, serie tv e spettacoli (infatti gli attori del cast di Oppenheimer hanno lasciato la premiere del film che era in corso questa sera a Londra), né partecipare a convention come il San Diego Comic-Con (che inizia il 20 luglio) o a festival cinematografici.

Ecco un estratto del discorso, durissimo, della presidente della SAG-AFTRA Fran Drescher:

Abbiamo un problema, e lo stiamo sperimentando in questo momento. È un momento fondamentale per noi. Ho iniziato le trattative convinta che avremmo evitato uno sciopero. Invece, ora uno sciopero è diventato inevitabile, ed è stato votato all’unanimità dal consiglio. Con grande tristezza mi rendo conto che siamo arrivati a un crocevia, ma non avevamo scelta. Siamo le vittime qui, siamo stati vittimizzati da persone avide, e sono scioccata da come siamo stati trattati da persone con cui abbiamo lavorato per così tanto. Persone che lamentano di perdere soldi, e invece pagano stipendi altissimi ai loro dirigenti. […] L’intero modello di business è stato cambiato da streaming, digital, AI. È un momento storico, un momento di verità. Se non uniamo le forze ora, saremo tutti in pericolo. In pericolo di essere sostituiti da macchine, che le nostre vite vengano condizionate da Wall Street. […] Abbiamo unito le forze, e siamo riusciti a ottenere l’approvazione più ampia nella storia del nostro sindacato. È una cosa serissima e importantissima, avrà un impatto su qualunque persona che lavora in questo settore.

In merito alla risposta offerta ieri dall’AMPTP e in particolare sulle “incredibili offerte legate all’AI” fatte dai produttori agli attori nel contratto sul quale si stava trattando, la risposta del sindacato è:

In sostanza, l’AMPTP ha proposto che le comparse, quindi attori che non hanno ruoli centrali, vengano pagati nella giornata di lavoro in cui viene scansionato in digitale il loro corpo. Successivamente quell’immagine potrà essere utilizzata dagli studios per sempre, in eterno, senza chiedere il permesso all’attore e senza pagare un compenso.

Il sindacato ha confermato la propria disponibilità a tornare quanto prima al tavolo delle trattative quando verranno fatte offerte “accettabili” e chiudere questo sciopero, ma l’idea è che la tensione al momento sia alle stelle. A partire da domattina alle 9, gli attori inizieranno a picchettare gli studios.

