Scott Pilgrim vs. the World

Lo stesso Edgar Wright ha ricondiviso su Twitter un video proveniente dal backstage di Scott Pilgrim vs. the World, cult del regista approdato nelle sale nel 2010.

Uscito il 13 agosto del 2010 negli Stati Uniti e il 19 novembre in Italia con quella che, per la Universal, fu sostanzialmente un’uscita tecnica di un film che aveva già dimostrato di non poter avere troppe velleità di successo commerciale, Scott Pilgrim vs the World è poi diventato un autentico cult.

La sinossi ufficiale del film di Edgar Wright:

Il ventenne Scott Pilgrim ha perso la testa per la bella Ramona Flowers, ma conquistarla non sarà facile a causa dei suoi ex fidanzati che ne tengono sotto controllo la vita sentimentale.

Del cast fanno parte Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Aubrey Plaza, Ellen Wong, Kieran Culkin, Mark Webber, Johnny Simmons, Alison Pill, Satya Bhabha, Mae Whitman, Brandon Routh e Jason Schwartzman.

Il film è arrivato nelle sale nel 2010. Michael Bacall e Edgar Wright si sono occupati della sceneggiatura del progetto.

FONTE: Edgar Wright/Twitter