Il tag c’è già, ma lo ribadiamo per sicurezza: la seguente notizia su Scream (2022) contiene degli spoiler sulla pellicola uscita lo scorso fine settimana in Italia e in altri mercati internazionali.

Se avete già visto la pellicola sapete bene che nel film viene affrontato direttamente il tema del fandom tossico e come questo gruppo di individui si rapporta ai prodotti di fiction che ama e ai creativi che, di volta in volta, si mettono al lavoro su di essi. E nel farlo viene fatto un riferimento indiretto a Rian Johnson, il regista di Cena con delitto e, soprattutto, di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il capitolo della saga che ha creato un’ondata infinita di polemiche e problematiche collegate proprio al fandom tossico dell’epopea degli Skywalker.

Come sapete, in Scream è presente una saga di film nel film, quella di Stab (Squartati), tratti dai libri scritti dalla giornalista Gale Weathers (Courteney Cox). Il nuovo ciclo di omicidi viene cominciato proprio da due fan che non hanno digerito la deriva presa dalla saga, specie dall’ultimo episodio, quello diretto dal “regista di Cena con delitto”. Il nome di Rian Johnson non viene fatto in maniera diretta e viene menzionato un suo riuscitissimo lungometraggio, ma si tratta in ogni caso di una citazione molto chiara a quanto accaduto al filmmaker qualche anno fa.

Il co-sceneggiatore della pellicola, James Vanderbilt, ha spiegatao a The Wrap il perché di questa citazione:

Amavamo che qualcuno avesse girato l’episodio di Stab che non era stato apprezzato. Un po’ come accaduto a quei registi che hanno lavorato su una grande IP realizzando un film che ha causato un’ondata di rigetto. C’è questa piccola percentuale di persone che avverte questo senso di possesso sulle varie proprietà intellettuali e provano una rabbia talmente grande che, se le cose non vanno come dicono loro, cominciano a vomitare rabbia, una cosa che non esisteva dieci anni fa. Se ripensi a come è stato attaccato, si tratta di un territorio completamente nuovo. Nel primo Scream parlano dei film di Wes Carpenter (si trattava, chiaramente, di un errore voluto presente nel film, ndr.), in Scream 2 dello Stab diretto da Robert Rodriguez. C’era la tradizione di commentare il lavoro di registi coevi, un modo di fare tutto sommato naturale. Rian ha diretto questo film di una grande IP che è finito per essere molto divisivo. Ci sembrava divertente associarlo al film più divisivo della saga di Stab.

