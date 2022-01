L’arrivo del nuovoha risvegliato l’interesse nei confronti di una saga che ormai ha un quarto di secolo e che non tornava al cinema da dieci anni. Coinvolto in questo quinto episodio come produttore e consulente,è stato intervistato da EW in occasione dell’uscita del film ha svelato alcune curiosità su Scream 4 , parlando in particolare di una scena che scrisse nella sceneggiatura ma che non venne mai girata.

Si trattava di una sequenza d’apertura completamente ribaltata rispetto alla tradizione di Scream, secondo la quale solitamente Ghostface aggredisce una vittima ignara (anche il nuovo film inizia così). Williamson voleva invece che Scream 4 iniziasse con una scena lunga 15 minuti in cui Sidney Prescott (Neve Campbell) uccideva Ghostface:

Sidney lottava per la sua vita. Era un combattimento gigantesco di 15 minuti in cui lei continuava a pugnalare il killer, e il killer continuava a pugnalare lei. Penso che lei si beccasse 5 pugnalate, arrivando a strisciare sul pavimento. E alla fine lei riusciva a uccidere l’assassino, la sorpresa era che lei invece non moriva come tutti gli altri personaggi nelle scene d’apertura dei film precedenti, ma moriva il killer.

A quel punto, il film faceva un salto temporale di due anni. Sidney tornava a Woodsboro durante un tour promozionale per il suo libro sull’auto-aiuto, e scopriva che un altro Ghostface stava seminando il terrore. Tutta questa sequenza venne rimossa dalla sceneggiatura, perché Williamson ebbe un’altra idea, ovvero aprire il film con scene dei film di Stab, in maniera decisamente meta-:

Ricordo che una notte, erano tipo le 3 del mattino, ebbi quest’idea e iniziai a scrivere per vedere dove sarei arrivato. Pensai al film-dentro-al-film perché sapevo che Sidney avrebbe pensato a un libro di auto-aiuto, e non sapevo dove saremmo arrivati con quello. Volevo assicurarmi che tenessimo in vita il franchise di Stab perché era l’elemento divertente della decostruzione del film, quindi scrissi questa cosa in una notte. La mandai a Wes Craven e lui rispose: “Oh, ma questo è molto meglio!” Quando proposi l’idea agli altri, tutti mi dissero che era perfetta. Era molto meglio della scena d’apertura a cui avevo pensato inizialmente. E comunque utilizzai degli elementi di quella scena nel pilot della serie tv The Following.

Trovate tutte le notizie su Scream nella nostra scheda.