James Vanderbilt e Guy Busick si sono occupati della sceneggiatura del nuovo film diin arrivo nelle sale il prossimo gennaio. Tuttavia(sceneggiatore di tutti i capitoli del franchise escluso il terzo) ha avuto modo di lavorare anche al nuovo progetto nelle vesti di produttore esecutivo confrontandosi con gli sceneggiatori.

In virtù di ciò Guy Busick in un episodio del podcast Brentfast with Brent Pope (via Hello Sidney) ha rivelato che per lui è stato davvero fantastico aver avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Williamson per il nuovo Scream:

È stata un’esperienza meravigliosa. Ho avuto modo di lavorare con uno dei miei idoli in fatto di scrittura, Kevin Williamson, che è come una sorta di padrino di tutta la questione e penso sia stato fantastico.

Scream sarà al cinema il 14 gennaio 2022.

A dirigere la pellicola Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di cineasti Radio Silence (V/H/S).

David Arquette (Dewey Riley), Neve Campbell (Sidney Prescott) e Courteney Cox (Gale Weathers) tornano nel cast e sono affiancati da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

A scrivere la sceneggiatura James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, produrranno il film con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

