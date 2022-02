Il sesto film del franchise diha ricevuto il via libera la scorsa settimana., AKA Gale Weathers, ha brevemente discusso dell’argomento in una recente intervista.

Intervistata da ComicBook.com l’attrice ha rivelato della sua volontà di tornare nel cast del progetto, lodando il lavoro dei registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin:

Significa che non sono morta? Ok, se posso parlarne, ovviamente. È stata un’esperienza divertente, avere una serie di film così longeva e questo sembra completamente rinvigorito in maniera nuova. È un rilancio, non un quinto episodio o in qualunque altro modo tu lo possa chiamare… è un rilancio, e i registi sono stati incredibili, penso che Wes [Craven] li guarderebbe e direbbe “Sono felice che siano Matt e Tyler”.