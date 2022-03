Nel corso di una puntata del podcast Just a Variety ha confermato il suo ritorno in, le cui riprese partiranno in estate.

L’attrice ha appena messo le mani sul copione:

Ieri ho ricevuto la sceneggiatura, non l’ho ancora letta. Sono molto elettrizzata, so che le riprese dovrebbero partire a giugno in Canada. Non so se dovrei dirlo, magari vi dico l’assassino!

Ricordiamo che qualche settimana fa, anche aveva Neve Campbell aveva preannunciato che presto avrebbe ricevuto lo script:

Mi hanno chiamato, anche se con c’è ancora nessuna sceneggiatura. Mi manderanno una stesura, stando a quanto mi hanno riferito. [..] Vedremo, leggerò la sceneggiatura e vedrò come mi sento.

