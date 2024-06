Neve Campbell ha recentemente commentato il suo ritorno nei panni di Sidney Prescott in Scream 7.

Intervistata da People ha dichiarato:

Quei film sono stati una parte così grande della mia vita e significano così tanto per me, e mi è dispiaciuto non essere nell’ultimo, non farne parte. Sono stata davvero grata che siano tornati da me in maniera rispettosa. Credo che questo significhi molto per le donne e per la società. Sono grata di poter calarmi nuovamente nei panni di Sidney e raccontare la sua storia.