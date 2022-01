Ci siamo: il nuovo film diuscirà tra pochi giorni negli Stati Uniti (il 14 febbraio), e oggi sono usciti i primi commenti della critica americana sui social che sembrano essere decisamente positivi nei confronti del quinto episodio della saga lanciata un quarto di secolo fa da, morto nel 2015.

Questo nuovo film è diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noto con il nome collettivo Radio Silence, già registi dell’indie Ready or Not. Nel cast tornano Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, affiancati dai nuovi arrivati Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega e Jack Quaid. Venticinque anni che una scia brutale di omicidi ha scosso la tranquilla città di Woodsboro, un nuovo killer ha deciso di indossare la maschera di Ghostface e inizia a prendere di mira un gruppo di teenager per riportare a galla i segreti del letale passato della cittadina.