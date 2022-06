In questi giorni stiamo parlando spesso e volentieri della saga diche, qualche mese fa, è tornata nelle sale riproponendo anche la presenza in scena del cast storico composto da Neve Campbell,e Courtney Cox.

Lo abbiamo fatto principalmente perché un paio di giorni fa è arrivata la notizia che Neve Campbell non tornerà nei panni di Sidney Prescott in Scream 6. A quanto pare l’attrice non avrebbe ricevuto un’offerta congrua (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Questo “fattaccio” è stato commentato praticamente in diretta dal suo storico compagno di set in Scream David Arquette che, nel mentre, era impegnato nella promozione del videogame The Quarry (GUARDA IL TRAILER SU YOUTUBE).

E sempre David Arquette ha ammesso che amerebbe molto avere la possibilità di giocare con un videogame di Scream sviluppato dal team che ha realizzato The Quarry, Supermassive Games.

Assolutamente, amerei un videogioco di Scream. Penso che Supermassive Games potrebbe realizzarlo in maniera splendida. Anche solo rigirando alcune robe. Scansioni la gente e puoi vare versioni differenti dei vari film e tutto questo genere di cose. Sarebbe un’esperienza splendida, la amerei. Ghostface fa già parte di quel mondo, quindi non è poi così difficile.

L’attore fa riferimento al fatto che Ghostface è già apparso nella saga videoludica di Call of Duty.

