La saga di Scream in streaming

Con l’arrivo nei cinema di Scream (2022), l’interesse per la saga nata 25 anni fa grazie a Wes Craven e Kevin Williamson si è riacceso. Il quinto capitolo è uscito lo scorso fine settimana nei cinema statunitensi e non solo (è disponibile anche in Italia) e nel mercato domestico, nonostante la pandemia e i timori collegati alla variante Omicron, ha già incassato trenta milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo). Un risultato decisamente incoraggiante considerato che ne è costati solo 24 e che ai 30 raccolti negli USA se ne aggiungono altri 18 dai mercati internazionali.

Il lungometraggio vede, dietro alla macchina da presa, il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noto con il nome collettivo Radio Silence e porta in scena alcuni nuovi volti – Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega e Jack Quaid – insieme ad altri storici protagonisti apparsi nei capitoli precedenti della franchise come Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.

I quattro episodi precedenti dell’epopea horror sono usciti in un lasso di tempo che va dal 1996 al 2011 e magari, con la complicità dell’arrivo al cinema di questa nuova iterazione, vi potrebbe essere venuto in mente di rivederli tutti con una bella maratona. Ma se non si possiedono i film su supporto fisico è possibile vederli in streaming da qualche parte?

La saga di Scream in streaming: dove trovarla?

I quattro episodi di Scream usciti fra il 1996 e il 2011 sono stati tutti, chi più chi meno, dei successi commerciali specie tenendo conto del rapporto fra costi e ricavi. A fronte di un budget complessivo di 118 milioni di dollari si è registrato un incasso ben superiore ai 600 milioni (i dati non sono aggiornati all’inflazione, ndr.).

Passiamo ora alla risposta alla domanda “È possibile trovarli in streaming?”. Sì, i quattro film sono disponibili online, ma c’è un ma: sono tutti fruibili in Pvod (pay video on demand) e non in Svod su qualche piattaforma che prevede il pagamento di un abbonamento flat. Scream 1, 2 e 3 sono noleggiabili a 2,99€ su Google Play, Chili TV, Rakuten e Amazon Prime Video e a 3,99€ su Apple Tv. Sono anche acquistabili a un prezzo variabile, a seconda dello store, compreso fra i 4,99€ e i 7,99€. Solo il primo episodio è noleggiabile e acquistabile anche su TIM Vision, rispettivamente a 2,99€ e 5.99€. Scream 4 è noleggiabile solo su Google Play (2,99€) e Apple TV (3,99). In acquisto è presente nei due store già citati e su Microsoft che propone il prezzo più competitivo: 3,49€ contro i 5,99€ di Apple TV e i 7,99€ di Google Play.

