Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, ovvero i registi del nuovo capitolo diattualmente disponibile nelle sale, hanno rivelato dei dettagli sull’edizione home video del lungometraggio di prossima uscita.

Durante un Reddit AMA (Ask Me Anything) con i fan i due registi hanno parlato molto con gli utenti della rete, confermato anche che le edizioni home video del film “conterranno scene e momenti eliminati” rimaste sul pavimento della sala di montaggio”, scene che comunque non altereranno gli eventi narrati nel film uscito in sala, non sarà quindi una extended cut.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni su Scream (2022) nella nostra scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!